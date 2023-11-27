Військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, чому Маска запросили до Ізраїлю. Голова Tesla та SpaceX також має зустрітися із президентом Ісааком Герцогом й родичами заручників. Раніше ізраїльський лідер повідомляв, що головною темою розмови буде боротьба зі зростанням антисемітизму в соціальних мережах.

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Треба переконувати

На думку військового експерта з Ізраїлю, Ілон Маск зараз дуже впливова людина й справа не втому, що він найбагатша людина у світі. Мільярдер має інструменти, які впливають на думку суспільства.

Коли люди такого рівня, попри їхні неоднозначні заяви, небезнадійні, то з такими людьми треба працювати й, стиснувши зуби, переконувати їх, демонструвати ті чи інші реалії для того, аби вони змінили свою поведінку,

– зазначив Шарп.

За його словами, можливо, Ізраїлю не вдасться змінити позицію Маска, але коли на чаші ваг лежать стратегічні речі, необхідно працювати, менше хайпувати в соцмережах й вживати необхідні дії для того, щоб Маск чи хтось інший приймав більш правильні рішення й менше говорив того, що може нашкодити правильній стороні.

У чому Ізраїль хоче переконати Ілона Маска: дивіться відео

Що відомо про антисемітський скандал з Маском

Через понад місяць війни між ХАМАС та Ізраїлем, 15 листопада, Маск у соцмережі Х, раніше твітер, підтримав пост іншого користувача, який звинуватив євреїв у "розпалюванні ненависті до білих". Мільярдер написав під постом: "Ви сказали справжню правду".

Після цього коментаря спалахнув черговий скандал. Такі слова Маска обурили тисячі людей по всьому світу. А низка компаній, зокрема Apple, IBM, Disney, Lionsgate, Warner Bros., Paramount, Discovery, Comcast/NBC Universal, негайно припинили співпрацю з соцмережею Х та більше не розміщують свою рекламу на платформі. Такий "флешмоб" підтримали й зірки шоубізнесу.

Проте бізнесмен відкинув всі звинувачення. Пізніше Маск подав позов до суду на організацію Media Matters, яка звинуватила соцмережу у поширенні антисемітського контенту.

Тимчасове перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем