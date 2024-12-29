Маск влип в скандал с MAGA-республиканцами из-за мигрантов: Трамп выступил за одну из сторон

Миллиардер Илон Маск поссорился с консерваторами, поддерживающими движение MAGA из-за вопроса иммиграции в США. На фоне этого избранный президент Дональд Трамп высказал свое мнение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wassington Post.

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Что известно о позиции Трампа в ссоре о мигрантах

Так, в соцсети Х разгорелся спор о мигрантах в США. Республиканцы MAGA выступили за отмену рабочих виз типа H-1B (программы, направленной на привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы).

Важно, что именно по этим визам Илон Маск активно нанимает себе людей, платя им значительно меньшую сумму за работу. Поэтому очевидно, миллиардер заявил о поддержке миграции и назвал республиканцев, которые выступают против, "пренебрежительными дураками" и "ненавистными расистами".

Избранный президент США Дональд Трамп также поддержал разрешение на визы H-1B, став таким образом на сторону Илона Маска в конфликте.

Мне всегда нравились визы. Я всегда был за визы. У меня есть много виз H-1B в моей собственности. Я верил в H-1B. Я использовал его много раз. Это замечательная программа,

– отметил Трамп в телефонном интервью.

Заметим, что после ссоры с Маском по меньшей мере 14 аккаунтов республиканцев сообщили об отмене их голубой галочки – то есть значка верификации, который выдается владельцам премиумакаунтов. Также миллиардера подозревают в том, что он организовал голосовое пространство в Х, где с фейкового аккаунта защищал и нахваливал сам себя.