Маск похвалил Зеленского за "чувство юмора", когда тот говорил о независимости Украины

Президент Зеленский заявил, что Украина –независимая страна, а потому, никто не сможет заставить ее сесть за стол переговоров. На слова политика отреагировал миллиардер Илон Маск.

Будущий глава департамента по повышению эффективности правительства Илон Маск опубликовал пост в сети "Х", в котором высмеял украинского лидера, передает 24 Канал.

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Циничный поступок Маска

Американский миллиардер запостил кусок из интервью Владимира Зеленского "Украинскому радио", в котором тот говорит, что США не смогут заставить Украину "сидеть и слушать" за столом переговоров, потому что она – независимое государство.

Репост Маск подписал фразой: "У него отличное чувство юмора". Также скандальный бизнесмен прикрепил ссылку на статью BBC за 2021 год, в которой говорится о становлении Зеленского от комика до президента.

Напомним президент Зеленский сказал, при каких условиях возможны переговоры между Украиной и Россией. По его словам, наша страна должна находиться в сильной позиции.