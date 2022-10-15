Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут, и наоборот – Маск никак не успокоится

Илон Маск заявил, что Россия может уничтожить США и Европу менее чем через 30 минут, если применит ядерное оружие и наоборот.

Маск все никак не перестанет дискутировать у себя в твиттере по поводу войны, которую начала Россия. Что ни день, то новый твит, вызывающий резонанс. На этот раз он заявил, что якобы "удивительное количество людей" не знает о ядерной мощи России.

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Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации,

– написал Илон Маск.

Это уже второй неоднозначный твит Маска за сегодня. Утром он написал о том, что Россия пытается "убить" единственную систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. Также Маск пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине стоит компании 20 миллионов долларов за месяц.

Перипетии твитов Маска

Предварительно компания Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.

Скандалы вокруг Маска начались 3 октября, когда он предложил формулу "мира" между Украиной и Россией: мол, Украина должна отказаться от Крыма и провести "референдумы" в Запорожье, на Донбассе, Луганщине и Херсонщине.

Украинцы очень болезненно восприняли легкомысленные высказывания Маска и даже собрали более 2 миллионов гривен на учебник по истории Украины.

Политтехнолог Джейсон Смарт считает, что Starlink отказался предоставлять Украине бесплатные услуги из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника, который ответил Маску – "от**ись". Ведь на эти обвинения Маск ответил: " Мы только последовали его рекомендациям".

Также в СМИ появилась информация, что Маск перед скандалом в твиттере разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Основатель компаний Tesla и SpaceX отрицает эту информацию.

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