Маскировал под заправку для принтеров: на границе с Россией задержали мужчину с порохом
Источник:МВД
На границе Украины и России задержали 39-летнего мужчину, который перевозил порох. Взрывчатое вещество было во флаконах с якобы тонером для заправки принтеров.
Злоумышленника на автомобиле Renault обнаружили в пункте пропуска "Меловое" на Луганщине. Во время осмотра машины он заметно нервничал, а собака пограничников среагировала на коробки с этикетками тонера в салоне.
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Сказал, что товар принадлежал знакомому
Вместо обещанного содержимого, изображенного на этикетках, во флаконах было более 22 килограмма пороха. Водитель опасного груза рассказал, что перевозил товар по просьбе знакомого и якобы не знал, что во флаконах совсем другая смесь,
– сообщили в СБУ.
Взрывчатое вещество нашли пограничники
Об обнаруженной контрабанде пограничники сообщили правоохранителям. Дело расследуют.
Пограничники задержали мужчину с порохом: смотрите видео
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