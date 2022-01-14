Масштабна авария в оккупированном Крыму: столкнулись более десяти автомобилей
Источник:КрымИнформ
Крупная авария произошла на трассе вблизи Севастополя. Не разминулись 13 автомобилей, пострадали три человека.
Авария произошла на участке трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Машины столкнулись в районе моста через реку Бельбек.
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В аварию попала фура, два фургона и легковушки
Причиной ДТП стало образование гололеда. В аварию попали один "Камаз", два фургона "Газель" и еще 10 легковых автомобилей. В аварии пострадали три человека, однако эта информация – предварительная.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. На месте аварии работают сотрудники так называемой "Госавтоинспекции Севастополя".
Грузовик развернуло на дороге
На видео, которое обнародовали в соцсетях, видно, что "Камаз" развернуло поперек автодороги. Грузовик проломил раздельное ограждение и выехал на встречную полосу.
Смотрите видео с места аварии:
Коротко о масштабных ДТП в Украине:
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- В Винницкой области 9 января в ужасном ДТП погибли три человека, среди погибших – ветераны АТО.
- На Бориспольском, который расположен в Киевской области, 12 января "Камаз" снес легковушку. Погиб водитель последней.