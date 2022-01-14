Масштабна авария в оккупированном Крыму: столкнулись более десяти автомобилей

Крупная авария произошла на трассе вблизи Севастополя. Не разминулись 13 автомобилей, пострадали три человека.

Авария произошла на участке трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Машины столкнулись в районе моста через реку Бельбек.

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В аварию попала фура, два фургона и легковушки

Причиной ДТП стало образование гололеда. В аварию попали один "Камаз", два фургона "Газель" и еще 10 легковых автомобилей. В аварии пострадали три человека, однако эта информация – предварительная.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. На месте аварии работают сотрудники так называемой "Госавтоинспекции Севастополя".

Грузовик развернуло на дороге

На видео, которое обнародовали в соцсетях, видно, что "Камаз" развернуло поперек автодороги. Грузовик проломил раздельное ограждение и выехал на встречную полосу.

Смотрите видео с места аварии:

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