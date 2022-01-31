Масштабная авария в оккупированном Крыму: не разминулись сразу 15 автомобилей

Сразу 15 автомобилей попали в массовое ДТП в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Всего общем одна после другой произошло 5 аварий.

По информации представителей правоохранительной системы оккупантов, механические повреждения получили 15 транспортных средств. Сейчас на месте оформляют ДТП.

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Причиной ДТП стало превышение скорости

Столкновение произошло около 8:30 возле села Глубокий Яр. Главной причиной аварии стало превышение скорости водителями и несоблюдение дистанции. Первым съехал с дороги один автомобиль, который наехал на дорожное ограждение. После этого произошло ДТП, в котором повредили 5 автомобилей.

Через короткий период –еще несколько аварий. Как сообщают в СМИ, пострадавших в столкновениях машин нет.

Из-за аварии движение на трассе "Таврида" было ограничено. Машинам разрешили использовать только одну полосу.

Смотрите видео с места аварии / Видео из телеграм-канала "AMS Таврида"

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