Зеленский реорганизует СНБО: какие новые должности займут Умеров и Клименко

Владимир Зеленский объявил об изменениях в подходах к национальной безопасности и обороне. Стратегический орган управления получит расширенные полномочия для более эффективного противодействия внешним и внутренним угрозам.

Об этом говорится в сообщении главы государства.

Как Зеленский планирует сменить работу СНБО?

Зеленский сообщил, что определены новые направления работы Совета национальной безопасности и обороны Украины и обновлены подходы к его деятельности.

По словам президента, Рустем Умеров сосредоточится на работе с международными партнерами, переговорах, развитии сотрудничества в сфере безопасности и взаимодействии между разведывательными сообществами Украины и других государств. Также он будет заниматься реализацией международных программ в сфере безопасности, в частности Drone Deals и украинской антибаллистической программы "Фрея".

В то же время, учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД, в работе СНБО уделят больше внимания внутренним вопросам. Речь идет об укреплении устойчивости Украины, координации между оборонными и силовыми структурами, а также о противодействии киберугрозам со стороны России и деятельности преступных сетей.

Зеленский также поручил подготовить соответствующие указы, которые планируется подписать на следующей неделе после его запланированных встреч в Соединенных Штатах.

Напомним, по данным источников 24 Канала, Рустема Умерова рассматривают как одного из главных кандидатов на должность посла Украины в США. В Офисе президента он стал главной кандидатурой из-за его опыта международных переговоров и работы над оборонными договоренностями, в частности в рамках инициативы Drone Deal.

Кроме того, по информации СМИ, посол Украины в США Ольга Стефанишина покидает свой пост по собственному желанию. Президент доволен ее работой, но решение о завершении дипломатической службы она приняла по личным обстоятельствам.