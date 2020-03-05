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      Масштабная железнодорожная авария во Франции: сошел с рельсов поезд, много пострадавших – видео

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      Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, который ехал по маршруту Страсбург – Париж. В поезде находились 348 пассажиров. Сейчас известно о 21 пострадавшем.

      Об этом сообщает французская газета Le Figaro. Поезд, двигавшийся со скоростью 270 километров в час, сошел с рельсов в 7:45 утра. Авария произошла к северу от Страсбурга.

      Смотрите также: В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и раненые – фото, видео

      Поезд сошел с рельсов во Франции:

      По предварительным данным, ДТП вызвал значительный оползень. Машинисту удалось активировать устройство экстренного торможения. По поступившей от местной власти информации он получил серьезные травмы и был эвакуирован на вертолете.

      На место аварии прибыли 92 пожарных и 37 машин скорой помощи. Железнодорожная компания начала внутреннее расследование.

      Авария поезда во Франции / Фото EPA

      Маршрут скоростного поезда из Страсбурга в Париж:

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Франции Железная дорога Аварии и ДТП
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