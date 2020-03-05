Масштабная железнодорожная авария во Франции: сошел с рельсов поезд, много пострадавших – видео

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, который ехал по маршруту Страсбург – Париж. В поезде находились 348 пассажиров. Сейчас известно о 21 пострадавшем.

Об этом сообщает французская газета Le Figaro. Поезд, двигавшийся со скоростью 270 километров в час, сошел с рельсов в 7:45 утра. Авария произошла к северу от Страсбурга.

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Поезд сошел с рельсов во Франции:

По предварительным данным, ДТП вызвал значительный оползень. Машинисту удалось активировать устройство экстренного торможения. По поступившей от местной власти информации он получил серьезные травмы и был эвакуирован на вертолете.

На место аварии прибыли 92 пожарных и 37 машин скорой помощи. Железнодорожная компания начала внутреннее расследование.

Авария поезда во Франции / Фото EPA

Маршрут скоростного поезда из Страсбурга в Париж: