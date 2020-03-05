Масштабна залізнична аварія у Франції: зійшов з рейок потяг, багато постраждалих – відео

У Франції у четвер, 5 березня, зійшов з рейок швидкісний потяг TGV, який їхав за маршрутом Страсбург-Париж. У потязі перебували 348 пасажирів. Наразі відомо про 21 постраждалого.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro. Потяг, що рухався зі швидкістю 270 кілометрів на годину зійшов з рейок о 7:45 ранку. Аварія сталася на північ від Страсбурга.

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Потяг зійшов з рейок у Франції: дивіться відео

За попередніми даними, ДТП спричинив значний зсув грунту. Машиністу вдалося активувати пристрій екстреного гальмування. За інформацією, що надходить від місцевої влади, він отримав серйозні травми і був евакуйований на вертольоті.

На місце аварії прибули 92 пожежників та 37 машин швидкої допомоги. Залізнична компанія розпочала внутрішнє розслідування.

Аварія потяга у Франції / Фото EPA

Маршрут швидкісного потяга зі Страсбурга у Париж: