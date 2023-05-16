Масштабная авария произошла в Киевской области: фургон вылетел почти на обочину и перевернулся

В Киевской области произошла массовая автомобильная авария. К счастью, обошлось без погибших, но есть пострадавшие. Полиция показала, как выглядит место столкновения автомобилей.

Правоохранители поделились некоторыми подробностями о массовом ДТП под Киевом. Сама авария произошла во вторник, 16 мая, около 13 часов, передает 24 Канал.

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Где именно произошло столкновение

У села Святопетровское произошло ДТП. Событие произошло на дорожном участке между Вишневым и Бояркой. На месте работают столичные полицейские.

Из-за аварии повреждены 4 машины. А именно два легковых автомобиля Renault, внедорожник Kia, а также фургон Peugeot. Последний от удара еще и перевернулся на бок.

Автомобиль после столкновения развернуло / Фото полиции Киевщины

Что известно о пострадавших

Сейчас известно о двух пострадавших – водителе и пассажирке. Женщина в момент столкновения находилась в фургоне, а водитель управлял машиной Kia. Оба человека были срочно госпитализированы.

Именно в этом транспорте находилась пострадавшая пассажирка / Фото полиции Киевщины

В сети появились фотографии с места ДТП. На кадрах можно увидеть, что фургон вылетел почти на обочину и потерял лобовое стекло.

Работа стражей порядка на месте ДТП / Фото полиции Киевщины

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