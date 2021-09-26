Масштабные дожди спровоцировали оползень в Китае: есть погибшие и пропавшие без вести
Источник:CGTN
На юго-западе Китая зафиксировали оползень. В результате чрезвычайного происшествия по меньшей мере 10 человек пропали.
Оползень произошел на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань, его спровоцировали масштабные дожди. Сейчас местные власти начали спасательную операцию.
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Спасатели нашли 4 человека
В то же время дороги, ведущие к месту инцидента, перекрыли. По информации издания, спасателям удалось разыскать лишь 4 человек. Трое из них оказались живыми:
- один человек не пострадал;
- два – получили легкие травмы и находятся в стабильном эмоциональном состоянии, им оказали полную медицинскую помощь.
Одного человека спасатели нашли без признаков жизни, впоследствии гибель подтвердили. Сейчас местные спасатели делают все возможное для поиска и спасения пропавших людей.
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