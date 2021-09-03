Масштабные наводнения в США унесли жизни более 40 человек

В Нью-Йорке и на северо-востоке США продолжает бушевать ураган Ида, повлекший за собой мощные ливни и сильные наводнения. В результате непогоды погибли уже более 40 человек.

В общем из-за непогоды пострадали Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Коннектикут и Мэриленд.

К слову Впервые в истории Нью-Йорк накрыло наводнение: уже есть 9 жертв

Последствия непогоды в США:

Из-за наводнений и ураган, от которых продолжает оправляться западное побережье Соединенных Штатов, погибли уже более 40 человек.

Когда ураган ударил по Луизиане, 300-тысячный город Новый Орлеан осталось обесточенным.

Кроме того, Ида привела к значительно повышение уровня рек в средней Атлантике и Новой Англии.

Коротко об урагане Ида: