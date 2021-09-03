Масштабные наводнения в США унесли жизни более 40 человек
3 сентября 2021 , 04:13Читати новину українською
Источник:The Guardian
В Нью-Йорке и на северо-востоке США продолжает бушевать ураган Ида, повлекший за собой мощные ливни и сильные наводнения. В результате непогоды погибли уже более 40 человек.
В общем из-за непогоды пострадали Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Коннектикут и Мэриленд.
К слову Впервые в истории Нью-Йорк накрыло наводнение: уже есть 9 жертв
Последствия непогоды в США:
Из-за наводнений и ураган, от которых продолжает оправляться западное побережье Соединенных Штатов, погибли уже более 40 человек.
Когда ураган ударил по Луизиане, 300-тысячный город Новый Орлеан осталось обесточенным.
Кроме того, Ида привела к значительно повышение уровня рек в средней Атлантике и Новой Англии.
Коротко об урагане Ида:
- Ида начал бурлить в южных регионах США 29 августа. Скорость ветра превышала 240 километров в час.
- Ночью 30 августа Джо Байден заявил, что стихия может привести к человеческим жертвам.
- Он объявил чрезвычайную ситуацию в Луизиане.
- Сначала была информация о 9 жертв стихии, и затем их число возросло до 23.