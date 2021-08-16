Эвакуация людей
Вывезли из опасного региона и пациентов психиатрической больницы "Эйтаним". После этого выяснилось, что 2 пациента исчезли.
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Спасатели впоследствии одного отыскали. Сейчас ищут второго пропавшего – 25-летнего мужчину.
Опасными из-за пожаров считают такие населенные пункты:
- Бейт Меир;
- Рамат Разиэль;
- Гиват Иарим;
- Шоева;
- Шореш;
- Кислон.
Людей, которые там находились, также эвакуировали.
Лесные пожары в Израиле: смотрите видео с телеграм-канала "Дежурный по Израилю"
Где еще бушуют пожары
- Масштабные лесные пожары в конце июля охватили и Грецию. Унять стихию помогали также украинские пожарные.
- В ночь на 13 августа эвакуировали людей из некоторых регионов Италии. Там загорелись леса из-за высокой температуры воздуха.
- Лесные пожары, к счастью, удалось погасить в Турции. Сейчас там новая проблема – наводнение.