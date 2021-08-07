Об ударах по Сектору Газа в сети сообщила израильская армия. Инциденты произошли в ночь на 7 августа.
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Удары Израиля по объектам ХАМАС
В ответ на непрекращающиеся запуски воздушных шаров с зажигательной смесью из Сектора Газа в Израиль мы только что нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и месту запуска ракет,
– говорится в сообщении.
В Израиле добавили, что установку террористы разместили в жилом районе. А это показывает, насколько представители ХАМАС подвергают опасности палестинских мирных жителей.
К счастью, сообщений о жертвах или пострадавших в результате нанесенных ударов не было.
В то же время запуск шаров с зажигательной смесью привел к возникновению не менее 4 пожаров на юге Израиля.
Напомним, это не первый раз ХАМАС запускает воздушные шары с прикрепленной к ним зажигательной смесью на территорию Израиля. Похожие инциденты фиксировали в июне и июле 2021 года.
Обострение в Секторе Газа: коротко о главном
- В начале мая 2021 года в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между израильскими правоохранителями и палестинцами. В результате конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.
- За время эскалации конфликта в Секторе Газа погибли по меньшей мере 227 человек, в Израиле – 13.
- После этого стороны договорились о перемирии, которое начало действовать 21 мая.
- Некоторое время в регионе было затишье, информировали только о немногочисленных "показательных" запусках ракет с обеих сторон.
- Однако в ночь на 16 июня перемирие нарушили – Израиль атаковал Сектор Газа, ответив на запуск ХАМАС шаров с зажигательной смесью.