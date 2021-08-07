Про удари по Сектору Гази у мережі повідомила ізраїльська армія. Інциденти трапилися у ніч на 7 серпня.

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Удари Ізраїлю по об'єктах ХАМАС

У відповідь на безперервні запуски повітряних куль із запальною сумішшю з Сектора Гази до Ізраїлю ми тільки що завдали удару по військовому комплексу ХАМАС і місцю запуску ракет,

– йдеться в повідомленні.

В Ізраїлі додали, що установку терористи розташували в житловому районі. А це демонструє, наскільки представники ХАМАС наражають на небезпеку палестинських мирних жителів.

На щастя, повідомлень про жертв або постраждалих внаслідок завданих ударів не було.

Водночас запуск куль зі запальною сумішшю призвів до виникнення щонайменше 4 пожеж на півдні Ізраїлю.

Нагадаємо, це не вперше ХАМАС запускає повітряні кулі із прикріпленою до них запальною сумішшю на територію Ізраїлю. Схожі інциденти фіксували у черні та липні 2021 року.

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