Евакуація людей
Вивезли з небезпечного регіону і пацієнтів психіатричної лікарні "Ейтанім". Після цього з'ясувалось, що 2 пацієнти зникли.
Варто знати Ізраїль атакував об'єкти в Секторі Гази у відповідь на дії ХАМАС
Рятувальники згодом 1 відшукали. Наразі шукають другого зниклого – 25-річну особу.
Небезпечними через пожежі вважають такі населені пункти:
- Бейт Меїр;
- Рамат Разіель;
- Гіват Єарім;
- Шоева;
- Шореш;
- Кіслон.
Людей, які там перебували, також евакуювали.
Лісові пожежі в Ізраїлі: дивіться відео з телеграм-каналу "Дежурный по Израилю"
Де ще вирують пожежі
- Масштабні лісові пожежі наприкінці липня охопили і Грецію. Вгамувати стихію допомагали також українські пожежники.
- У ніч на 13 серпня евакуювали людей з деяких регіонів Італії. Там загорілись ліси через високу температуру повітря.
- Лісові пожежі, на щастя, вдалося погасити у Туреччині. Зараз там нова проблема – повінь.