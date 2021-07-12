Масштабные протесты охватили Кубу: чем недовольны люди – видео

Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. Они возмущены из-за экономического кризиса и плохой борьбы власти с коронавирусом.

Не нравятся кубинцам и медленные темпы вакцинации против COVID-19. А рядом с этим – дефицит лекарств.

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"Родина и жизнь"

Минимум в восьми городах и муниципалитетах Кубы тысячи людей вышли на протесты. Протестующие жалуются:

На неэффективную борьбу с коронавирусом, плохие темпы вакцинации, экономический кризис, дефицит продуктов и лекарств.

Также людей не устраивает некомпетентность власти и однопартийная система советского образца.

На улицах они выкрикивают лозунги "Свобода, свобода" и "Родина и жизнь".

по данным телеграм-канала NEXTA , настроены протестующие решительно – они. Тем временем на Кубе уже отключили интернет.

В столице Кубы Гаване власти вывели на улицы машины спецназовцев. В то же время президент страны Мигель Диас-Канель обратился к нации с просьбой – выйти на улицы.

Но не чтобы присоединиться к протестам, а чтобы противостоять им.

Диас-Канель назвал протесты "провокациями", а обвинил во всем "американскую империю".

Стоит заметить, что кризис на острове действительно частично связан со США – Белый дом и при Дональде Трампе, и при Джо Байдене поддерживает санкционный режим против Кубы. Даже несмотря на то, что Рауль Кастро в 2021 году отошел от власти.

Протесты на Кубе: смотрите видео из соцсетей и местных СМИ

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