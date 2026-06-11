Повсюду огонь, крики людей и шум техники: репортаж с масштабных учений спасателей

Самолет специального назначения Ан-32П на высоте всего 40 метров сбрасывает 8 тонн воды на остров, где занялись сразу несколько пожаров. Спасатели десантируются с вертолета, чтобы эвакуировать людей с судна, которое пылает. А в это время топливо с катера растекается и загрязняет реку. Повсюду дым, огонь, крики людей и шум техники.

Но спокойно: это лишь один из этапов тренировок украинских спасателей, которые провели масштабные учения в Черкассах. К ним привлекли много техники, водолазов и даже спецотряд "Дельта", действующий в сверхсложных случаях. Что происходило на масштабных учениях ГСЧС – рассказывает и показывает 24 Канал.

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Как прошли масштабные учения ГСЧС?

По легенде, обломки вражеского беспилотника упали на обычное пассажирское судно, где произошло возгорание. Первоочередная задача – эвакуировать оттуда людей. И быстрее всего спасатели делают это путем десантирования с французского вертолета Super Puma. Ведь при особо крупных масштабах или если автомобилями невозможно доехать до огня, авиация становится едва ли не единственным вариантом.

В это время прибывает и подкрепление – два скоростных спасательных катера, которые начинают тушить пожар. Во время аварии на судне также разлилось топливо, которое загрязняет реку. Сначала спасатели разворачивают боновые заграждения, чтобы не допустить распространения. Затем используют специальный сорбент, который быстро впитывает загрязнения.

Обратите внимание! По подсчетам Министерства окружающей среды, за время войны в водоемы по всей стране попало почти 80 тысяч тонн загрязнений. А в Черном море в апреле 2026 года экологи фиксировали разлив масла на площади почти 800 квадратных километров. Такие масштабы невозможно оценить даже с вертолета.

В этих учениях участвовало также и спецподразделение ГСЧС "Дельта", созданное в прошлом году, отряд универсальных бойцов, которые способны работать в сверхсложных условиях – от десантирования с вертолетов до выполнения задач под водой. Кроме этого, именно они работали и над ликвидацией многочисленных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры.

Они работали на высотных работах на ТЭЦ в Киеве, на других объектах инфраструктуры этой зимой и работают сегодня. Они выполняют самую опасную работу,

– рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Также на учениях работали водолазы. Этой зимой водолазы показали высший класс, когда работали в нечеловеческих условиях. На свой страх и риск спускались в самые отдаленные точки под объектами энергетической инфраструктуры, чтобы ликвидировать последствия обстрела врага.

Репортаж с учений ГСЧС в Черкассах: смотрите видео

Какие новые подразделения создали в ГСЧС и что они имеют?

Игорь Клименко рассказал, что во время войны в структуре ГСЧС создали немало новых служб и подразделений, и сейчас спасатели способны работать на более 30 локациях одновременно.

Авиапарк в ГСЧС большой, но удерживать вертолеты в рабочем состоянии, очень трудно, как и подготовить пилотов. Также за последние 1,5 года в ГСЧС появилось огромное количество беспилотных аппаратов, наземных роботизированных комплексов, которыми спасатели не только тушат пожары или разминируют территории, но и спасают людей.

Украинские военные сейчас активно используют наземные роботизированные комплексы на поле боя, ведь НРК способны работать на наиболее опасных для человека участках. Этим принципом пользуются и спасатели, которые тоже постоянно находятся в зоне активных боевых действий.

Подразделения ГСЧС, в частности в Днепропетровской области, имеют НРК украинского производства "Змей-пожарный". Он способен перевозить до 800 килограммов груза, выдерживает сбросы и удары дронов и имеет хорошую проходимость среди разрушенной инфраструктуры. По словам работников ГСЧС, благодаря этому роботу спасли не один дом.

Мы используем его во время детонаций и масштабных пожаров. Это, смело могу сказать, что наиболее боевой робот, потому что он работает только на серьезных локациях – когда происходят взрывы, когда личный состав не может подойти к месту очага пожара и есть угроза жизни, то мы направляем этого робота,

– рассказал начальник дежурной смены ГСЧС лейтенант Марьянченко Илья.



В ГСЧС показали НРК "Змей-пожарный" / Скриншот из видео

Инна Ковтун на службе в ГСЧС 4 года и уже более года работает с роботизированными комплексами в Киеве. Именно она вместе с другими спасателями ликвидирует последствия массированных российских ударов дронами и ракетами по объектам инфраструктуры, складам и гражданских домах. Она показала НРК, который помогает добраться до места прилета в густонаселенном районе.

"Этот робот активно применяем во время ликвидации ракетных обстрелов, когда во дворах много запаркованных и искореженных автомобилей, и туда сложно проехать тяжелой технике, кранам, самосвалам. И чтобы ускорить и облегчить работу, мы с помощью такого робота-эвакуатора можем забрать скорую машину с проезда", – рассказала Инна Ковтун.



Робот-эвакуатор / Скриншот из видео

Когда же возгорание происходит, например, на большом складе, где площадь огня достигает нескольких тысяч квадратных метров, чрезвычайникам приходит подмога из-за рубежа.

Этот робот называется LUF 60, австрийского производителя. Он предназначен для пожаротушения. Его преимущество в том, что он увеличивает дальность подачи воды и пены из-за того, что имеет на себе огромный вентилятор,

– рассказала Инна Ковтун.

LUF 60 также имеет младшего брата, который значительно меньше по размерам, но так же многофункциональный в экстренных ситуациях. Этот робот, среди прочего, может даже подниматься по лестнице.



LUF 60 и NANO LUF / Скриншот из видео

Сейчас Мобильный центр быстрого реагирования беспилотных систем ГСЧС Украины является вновь созданным подразделением и находится на этапе своего комплектования. Общая численность личного состава – 156 спасателей. В экстренных условиях подразделение осуществляет воздушную разведку, мониторинг, проводит поисково-спасательные работы и корректирует действия наземных сил ГСЧС.

Кроме этого, они проводят детальное обследование аварийных, разрушенных зданий и ищут пострадавших в замкнутых помещениях. Сегодня десятки таких сценариев были отработаны на тренировке, а уже завтра эти навыки помогут спасать жизни.