Масштабный обмен пленными с Россией происходит на границе с Беларусью, – источники

Обмен пленными между Украиной и Россией, о котором страны договорились во время переговоров в Стамбуле, начался. Известно, что событие происходит на границе с Беларусью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

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Что известно об обмене пленными с Россией

В собственной соцсети Truth Social 23 мая Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией завершился большой обмен пленными. Однако наши источники заверили, что он продолжается.

24 Каналу рассказали, что обмен пленными происходит на границе с Беларусью. 23 мая начался первый этап этого события. Обмен будет также проходить и в последующие дни.

Ранее об этом говорил депутат Государственной думы России Шамсаил Саралиев. По его словам, за один день провести такой масштабный обмен сложно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что событие "требует какого-то времени", потому что речь идет о конкретных именах. При этом он заявил, что оно продолжается "достаточно оперативно".

Напомним, что Украина и Россия договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" во время мирных переговоров в Стамбуле 16 мая. Российский диктатор отправил делегацию более низкого уровня без существенных полномочий, но сторонам удалось договориться о таком событии.

Следующие переговоры могут пройти в июне 2025 года. В СМИ отмечали, что это может произойти в Ватикане, однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг такой вариант. Поэтому они, вероятно, продолжатся в Стамбуле.