Жизнь оккупантов станет очень неудобной, – Ходжес о новом пакете помощи от США
Источник:Бен Ходжес
США готовят для Украины новый масштабный пакет военной помощи. Оружие, которое будет в нем, должно вызвать панику среди российских оккупантов.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес намекнул, что содержимое нового пакета доставит россиянам немалые хлопоты. Заметим, что Штаты могут объявить об одном из самых больших пакетов помощи уже очень скоро.
Важно Россия хочет затянуть войну, чтобы Запад перестал помогать, – интервью с Беном Ходжесом
Жизнь станет очень неудобной для российского флота, авиации и Крымского моста
Генерал Бен Ходжес сообщил, что бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB сократят список безопасных мест для россиян. Оружие, которое передаст США, вызовет немалую панику в рядах русской армии.
Кроме того, Ходжес сделал интригующий намек на новые "хлопки" в Крыму. В своих соцсетях он написал лаконичный текст на этот счет.
Жизнь вот-вот станет становиться очень неудобной для российского флота, авиации и грузчиков боеприпасов в Крыму, вдоль сухопутного моста… и, надеюсь, в скором времени для ремонтных бригад на Керченском мосту,
– отметил генерал.
К слову, раньше Бен Ходжес рассказывал, почему M2 Bradley очень важны для ВСУ. Эти боевые машины, кстати, тоже должны прибыть в Украину в новом пакете военной помощи.
Обратите внимание Впереди месяцы тяжелых сражений, но Украина достигла безвозвратного импульса, – Ходжес
Новая масштабная помощь от США: вошедший в пакет
- Ссылаясь на американских чиновников, западные журналисты пишут, что новую масштабную помощь от США объявят уже 20 января. Ожидается, что американских танков M1 Abrams не будет в списке.
- Однако предполагается, что прибудет артиллерия, боеприпасы, броня и даже, вероятно, боевые бронированные машины Stryker. Также Вашингтон планирует передать Украине GLSDB, о которых говорилось ранее.
- Это оружие имеет радиус действия около 160 километров. К сожалению, GLSDB не могут достичь Москвы, однако захватчикам на оккупированных территориях точно не поздоровится.