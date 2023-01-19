Жизнь оккупантов станет очень неудобной, – Ходжес о новом пакете помощи от США

США готовят для Украины новый масштабный пакет военной помощи. Оружие, которое будет в нем, должно вызвать панику среди российских оккупантов.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес намекнул, что содержимое нового пакета доставит россиянам немалые хлопоты. Заметим, что Штаты могут объявить об одном из самых больших пакетов помощи уже очень скоро.

Важно Россия хочет затянуть войну, чтобы Запад перестал помогать, – интервью с Беном Ходжесом

Жизнь станет очень неудобной для российского флота, авиации и Крымского моста

Генерал Бен Ходжес сообщил, что бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB сократят список безопасных мест для россиян. Оружие, которое передаст США, вызовет немалую панику в рядах русской армии.

Кроме того, Ходжес сделал интригующий намек на новые "хлопки" в Крыму. В своих соцсетях он написал лаконичный текст на этот счет.

Жизнь вот-вот станет становиться очень неудобной для российского флота, авиации и грузчиков боеприпасов в Крыму, вдоль сухопутного моста… и, надеюсь, в скором времени для ремонтных бригад на Керченском мосту,

– отметил генерал.

К слову, раньше Бен Ходжес рассказывал, почему M2 Bradley очень важны для ВСУ. Эти боевые машины, кстати, тоже должны прибыть в Украину в новом пакете военной помощи.

Обратите внимание Впереди месяцы тяжелых сражений, но Украина достигла безвозвратного импульса, – Ходжес

Новая масштабная помощь от США: вошедший в пакет