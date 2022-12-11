Пожар в казармах с "мобиками" в Крыму: ответственность взяло движение "Атеш"
Источник:Атеш
Утром 10 декабря в поселке Рядянское в Крыму произошел масштабный пожар в казармах с мобилизованными. По предварительной информации, там могли находиться до 200 российских "мобиков".
Впоследствии военное объединение украинцев и крымских татар Атеш взяло на себя ответственность за инцидент. Более того, по данным пропагандистских СМИ, в результате пожара погибли по меньшей мере 2 человека.
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Над идеей работали долго
В своем официальном обращении "Атеш" сообщил, что база мобилизованной армии России в поселке Советское в украинском Крыму – горит.
Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и конечно у нас все получилось,
– говорится в посте.
Активисты отмечают, что будут продолжать разваливать армию России изнутри.
Россияне в огне: что известно
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