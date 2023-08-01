"Что-то такое серьезное": под Москвой вспыхнул масштабный пожар

В подмосковном городе Люберцы произошел сильный пожар. Горит основа строительных материалов. Клубы дыма видны в нескольких километрах от места возгорания.

Горят ангары

По данным МНС страны-агрессора, в Люберцах горят три ангара. Отмечают, что к тушению пожара привлекли 70 человек личного состава и 21 единицу техники.

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Говорят, что возгорание произошло в нежилом здании. К месту происшествия направлены пожарные, а в сети появились кадры с места пожара.

Что же произошло в Люберцах

По предварительным данным, причиной большого пожара в ближнем Подмосковье стало возгорание кислородных баллонов и стройматериалов.

Пожар вспыхнул на строительной базе, рядом с которой расположено несколько автосервисов, куда может перекинуться огонь.

Немного погодя стало ясно, что огонь быстро распространился. Клубы дыма видны в нескольких километрах от места возгорания.

Столб дыма виден очень далеко, пожар масштабен: видео

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют большой пожар. В Люберцах горят три ангара на площади 1200 кв.м. К тушению пожара привлечены 70 человек личного состава и 21 единица техники", – отметили в МЧС России.

Никаких данных о пострадавших пока не поступало.

Пожарные пытаются обуздать огонь: видео

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