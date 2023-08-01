"Что-то такое серьезное": под Москвой вспыхнул масштабный пожар
В подмосковном городе Люберцы произошел сильный пожар. Горит основа строительных материалов. Клубы дыма видны в нескольких километрах от места возгорания.
Горят ангары
По данным МНС страны-агрессора, в Люберцах горят три ангара. Отмечают, что к тушению пожара привлекли 70 человек личного состава и 21 единицу техники.
Смотрите также "Дважды в одну реку – войдешь": что известно о повторной атаке дронов на Москву
Говорят, что возгорание произошло в нежилом здании. К месту происшествия направлены пожарные, а в сети появились кадры с места пожара.
Что же произошло в Люберцах
По предварительным данным, причиной большого пожара в ближнем Подмосковье стало возгорание кислородных баллонов и стройматериалов.
Пожар вспыхнул на строительной базе, рядом с которой расположено несколько автосервисов, куда может перекинуться огонь.
Немного погодя стало ясно, что огонь быстро распространился. Клубы дыма видны в нескольких километрах от места возгорания.
Столб дыма виден очень далеко, пожар масштабен: видео
"В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют большой пожар. В Люберцах горят три ангара на площади 1200 кв.м. К тушению пожара привлечены 70 человек личного состава и 21 единица техники", – отметили в МЧС России.
Никаких данных о пострадавших пока не поступало.
Пожарные пытаются обуздать огонь: видео
Пожары в России участились: последние новости
- Масштабные пожары на промышленных объектах и в природных экосистемах в России происходят в последнее время довольно часто, но они никоим образом не связаны с войной, начатой страной-агрессором против Украины. Так, в начале июля разразился большой пожар на складе в подмосковных Химках. Тогда огонь уничтожил здание бывшей фабрики.
- В мае масштабный пожар охватил обширную территорию в Тюменской области. Из зоны бедствия едва успели эвакуировать население и скот. Сгорели несколько десятков домов.
- А в российском Челябинске вспыхнуло крупное предприятие, к ликвидации пожара россиянам пришлось привлечь даже спецпоезд.