Масштабный сбой: пользователи не могли зайти в приложение "Приват 24"

В сети пользователи "Приват 24" сообщали о сбое в работе приложения. Оно долго грузилось и совсем не открывалось.

Сейчас о причинах масштабного сбоя в работе приложения неизвестны. Тем не менее технические специалисты достаточно быстро решили эту проблему, информирует 24 Канал.

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Что случилось с приложением ПриватБанка

В социальных сетях 31 мая около 19 часов пользователи начали писать о проблемах с входом в приложение "Приват 24". По их словам, приложение просто виснет и не впускает людей для работы с ним.



Приложение "Приват 24" не работает у многих украинцев / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, пользователи пишут, что залогиниться в "Приват 24" просто невозможно, а сама загрузка приложения "длится целую вечность".



Пользователи жалуются в комментариях о проблемах с работой "Приват 24" / Скриншот 24 Канала

Впоследствии представители ПриватБанка подчеркнули, что эта проблема уже решается и пообещали, что через несколько часов приложение будет работать в обычном режиме.

Приложение "Приват 24" впоследствии заработало

По состоянию на 31 мая 19:40 приложение "Приват 24" работает. Теперь пользователи могут войти в приложение и спокойно работать с ним. Что именно произошло в работе приложения и как удалось решить все проблемы с входом – пока в ПриватБанке не комментируют.

Ранее в ПриватБанке также фиксировали сбои в работе

В конце апреля клиенты "ПриватБанка" жаловались на масштабные сбои в работе. У них были проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также не могли оплатить в терминалах и перевести деньги.

Впоследствии представители банка подтвердили сбои и сказали, что решают эту проблему. Предварительно технической проблемы со стороны банка не было, вместо этого не работали именно платежные системы.

Кроме того, в ПриватБанке сообщали и о плановых работах в приложении "Приват 24". Таким образом, пользователи не могли воспользоваться услугами интернет-банкинга.

пытается связаться с представителями ПриватБанка, чтобы узнать причины, которые мешали пользователям зайти в приложение.