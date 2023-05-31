Масштабный сбой: пользователи не могли зайти в приложение "Приват 24"
В сети пользователи "Приват 24" сообщали о сбое в работе приложения. Оно долго грузилось и совсем не открывалось.
Сейчас о причинах масштабного сбоя в работе приложения неизвестны. Тем не менее технические специалисты достаточно быстро решили эту проблему, информирует 24 Канал.
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Что случилось с приложением ПриватБанка
В социальных сетях 31 мая около 19 часов пользователи начали писать о проблемах с входом в приложение "Приват 24". По их словам, приложение просто виснет и не впускает людей для работы с ним.
Приложение "Приват 24" не работает у многих украинцев / Скриншот 24 Канала
Кроме этого, пользователи пишут, что залогиниться в "Приват 24" просто невозможно, а сама загрузка приложения "длится целую вечность".
Пользователи жалуются в комментариях о проблемах с работой "Приват 24" / Скриншот 24 Канала
Впоследствии представители ПриватБанка подчеркнули, что эта проблема уже решается и пообещали, что через несколько часов приложение будет работать в обычном режиме.
Приложение "Приват 24" впоследствии заработало
По состоянию на 31 мая 19:40 приложение "Приват 24" работает. Теперь пользователи могут войти в приложение и спокойно работать с ним. Что именно произошло в работе приложения и как удалось решить все проблемы с входом – пока в ПриватБанке не комментируют.24 Канал пытается связаться с представителями ПриватБанка, чтобы узнать причины, которые мешали пользователям зайти в приложение.
Ранее в ПриватБанке также фиксировали сбои в работе
- В конце апреля клиенты "ПриватБанка" жаловались на масштабные сбои в работе. У них были проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также не могли оплатить в терминалах и перевести деньги.
- Впоследствии представители банка подтвердили сбои и сказали, что решают эту проблему. Предварительно технической проблемы со стороны банка не было, вместо этого не работали именно платежные системы.
- Кроме того, в ПриватБанке сообщали и о плановых работах в приложении "Приват 24". Таким образом, пользователи не могли воспользоваться услугами интернет-банкинга.