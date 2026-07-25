Блэкаут в Грузии расследуют как саботаж

Масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Грузии 24 и 25 июля. Эти инциденты расследуют в рамках уголовного производства по статье "саботаж".

Об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии .

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Служба государственной безопасности Грузии приступила к расследованию этих "случайных и повторных" отключений электроэнергии по всей стране по статье 318 Уголовного кодекса Грузии.

Она касается нарушения нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов или их повреждения/уничтожения с целью создания угрозы государственным интересам Грузии.

В Службе обещают, что будут поэтапно информировать общественность о ходе расследования.

Напомним, что директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стало отключение линии электропередачи "Имерети" напряжением 500 киловольтов.

После отключения линии был нарушен режим работы энергосистемы, что явилось причиной ее полного распада.

В настоящее время электроснабжение уже полностью восстановлено по всей стране.

Ингурская ГЭС – крупнейшая электростанция Грузии, производящая около трети электроэнергии страны. Мебония отмечал, что не видел столь масштабной аварии с 1990-х годов.