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      Масштабы пожара в Чернобыльской зоне: красноречивое видео

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      Масштабы пожара в Чернобыльской зоне отчуждения: смотрите видео / "РИА Новости"

      В Чернобыльской зоне отчуждения 11 сутки пылает пожар. Огонь охватил уже более 35 гектаров территории. В сети опубликовали видео, на котором наглядно можно увидеть масштабы горения.

      Соответствующий ролик в Telegram опубликовал журналист Евгений Куксин. Видео сняли в электричке, которая едет с Чернобыльской АЭС в город Славутич. На ней на работу ездят работники станции.

      Советуем ознакомиться Масштабные пожары в Чернобыльской зоне: что известно об уровне радиации

      На опубликованных кадрах можно увидеть масштабы пожара и с какой силой горит лес в Чернобыльской зоне отчуждения.

      Заметим, что в сети также опубликовали видео, на котором можно увидеть, как пожар повлиял на животный мир Зоны отчуждения. В ролике показано, как от огня по сожженных чернобыльских полях бегут лошади Пржевальского. Но скрыться им негде, поскольку вся территория выгорела.

      Кстати В Чернобыльской зоне, где бушуют масштабные пожары, пошел дождь

      Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Здесь горит трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Плохой ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда проходил второй день пожара. Тогда его общая площадь составила около 100 гектаров.
      • По состоянию на 8 апреля спасатели пытаются ликвидировать несколько очагов возгорания.
      • В ГСЧС говорят, что сегодня ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве подчеркивали, что она – сложная.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
      • Правоохранители уже задержали двух подозреваемых. Известно, что это 27-летний житель Полесского района Киевской области (ему уже вручили подозрение) и 37-летний местный житель Чернобыльской зоны.
      • По сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров.
      • Среди причин пожара называют как природные, так и то, что мог быть поджог. К последнему могут быть причастны сталкеры. Кроме того, сухая трава могла загореться из-за замыкания линий электропередач.
      • Кабмин выделил почти 45 млн гривен из резервного фонда госбюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне. Деньги пойдут на обеспечение необходимыми средствами подразделений спасателей.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Журналисты Чрезвычайное происшествие Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль Новости Украины
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