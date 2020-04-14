Масштабы пожара в Чернобыльской зоне: красноречивое видео

В Чернобыльской зоне отчуждения 11 сутки пылает пожар. Огонь охватил уже более 35 гектаров территории. В сети опубликовали видео, на котором наглядно можно увидеть масштабы горения.

Соответствующий ролик в Telegram опубликовал журналист Евгений Куксин. Видео сняли в электричке, которая едет с Чернобыльской АЭС в город Славутич. На н ей на работу ездят работники станции.

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На опубликованных кадрах можно увидеть масштабы пожара и с какой силой горит лес в Чернобыльской зоне отчуждения.

Заметим, что в сети также опубликовали видео, на котором можно увидеть, как пожар повлиял на животный мир Зоны отчуждения. В ролике показано, как от огня по сожженных чернобыльских полях бегут лошади Пржевальского . Но скрыться им негде, поскольку вся территория выгорела.

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Пожар в Чернобыльской зоне: коротко