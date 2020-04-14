Масштабы пожара в Чернобыльской зоне: красноречивое видео
В Чернобыльской зоне отчуждения 11 сутки пылает пожар. Огонь охватил уже более 35 гектаров территории. В сети опубликовали видео, на котором наглядно можно увидеть масштабы горения.
Соответствующий ролик в Telegram опубликовал журналист Евгений Куксин. Видео сняли в электричке, которая едет с Чернобыльской АЭС в город Славутич. На ней на работу ездят работники станции.
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На опубликованных кадрах можно увидеть масштабы пожара и с какой силой горит лес в Чернобыльской зоне отчуждения.
Заметим, что в сети также опубликовали видео, на котором можно увидеть, как пожар повлиял на животный мир Зоны отчуждения. В ролике показано, как от огня по сожженных чернобыльских полях бегут лошади Пржевальского. Но скрыться им негде, поскольку вся территория выгорела.
Кстати В Чернобыльской зоне, где бушуют масштабные пожары, пошел дождь
Пожар в Чернобыльской зоне: коротко
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Здесь горит трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Плохой ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда проходил второй день пожара. Тогда его общая площадь составила около 100 гектаров.
- По состоянию на 8 апреля спасатели пытаются ликвидировать несколько очагов возгорания.
- В ГСЧС говорят, что сегодня ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве подчеркивали, что она – сложная.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
- Правоохранители уже задержали двух подозреваемых. Известно, что это 27-летний житель Полесского района Киевской области (ему уже вручили подозрение) и 37-летний местный житель Чернобыльской зоны.
- По сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров.
- Среди причин пожара называют как природные, так и то, что мог быть поджог. К последнему могут быть причастны сталкеры. Кроме того, сухая трава могла загореться из-за замыкания линий электропередач.
- Кабмин выделил почти 45 млн гривен из резервного фонда госбюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне. Деньги пойдут на обеспечение необходимыми средствами подразделений спасателей.
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