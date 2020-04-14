Масштаби пожежі у Чорнобильській зоні: промовисте відео

У Чорнобильській зоні відчуження 11 добу палає пожежа. Вогонь охопив уже понад 35 гектарів території. У мережі опублікували відео, на якому наочно можна побачити масштаби займання.

Відповідний ролик у телеграмі опублікував журналіст Євген Куксін. Відео зняли в електричці, що їде із Чорнобильської АЕС до міста Славутича. Нею на роботу їздять працівники станції.

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На оприлюднених кадрах можна побачити масштаби пожежі та з якою силою горить ліс у Чорнобильській зоні відчуження.

Зауважимо, що у мережі також опублікували відео, на якому можна побачити, як пожежа вплинула на тваринний світ Зони відчуження. Зокрема, у ролику показано, як від вогню по спалених чорнобильських полях тікають коні Пржевальського. Але сховатися їм немає де, оскільки вся територія вигоріла.

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Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко