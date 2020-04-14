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      Масштаби пожежі у Чорнобильській зоні: промовисте відео

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      Масштаби пожежі у Чорнобильській зоні відчуження: дивіться відео / "РИА Новости"

      У Чорнобильській зоні відчуження 11 добу палає пожежа. Вогонь охопив уже понад 35 гектарів території. У мережі опублікували відео, на якому наочно можна побачити масштаби займання.

      Відповідний ролик у телеграмі опублікував журналіст Євген Куксін. Відео зняли в електричці, що їде із Чорнобильської АЕС до міста Славутича. Нею на роботу їздять працівники станції.

      Радимо ознайомитися Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: що відомо про рівень радіації

      На оприлюднених кадрах можна побачити масштаби пожежі та з якою силою горить ліс у Чорнобильській зоні відчуження.

      Зауважимо, що у мережі також опублікували відео, на якому можна побачити, як пожежа вплинула на тваринний світ Зони відчуження. Зокрема, у ролику показано, як від вогню по спалених чорнобильських полях тікають коні Пржевальського. Але сховатися їм немає де, оскільки вся територія вигоріла.

      До речі У Чорнобильській зоні, де вирують масштабні пожежі, пішов дощ

      Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
      • Станом на 8 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання.
      • У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
      • Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних. Відомо, що це 27-річний житель Поліського району на Київщині (йому вже вручили підозру) та 37-річний місцевий житель Чорнобильської зони. 
      • За повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталися 27 пожеж.
      • Серед причин пожежі називають як природні, так і те, що міг бути підпал. До останнього можуть бути причетними сталкери. Крім того, суха трава могла загорітися через замикання ліній електропередач.
      • Кабмін виділив майже 45 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Гроші підуть на забезпечення необхідними засобами підрозділів рятувальників. 
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Журналісти Надзвичайні ситуації Пожежа в Чорнобильській зоні Чорнобиль Новини України
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