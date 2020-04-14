Масштаби пожежі у Чорнобильській зоні: промовисте відео
У Чорнобильській зоні відчуження 11 добу палає пожежа. Вогонь охопив уже понад 35 гектарів території. У мережі опублікували відео, на якому наочно можна побачити масштаби займання.
Відповідний ролик у телеграмі опублікував журналіст Євген Куксін. Відео зняли в електричці, що їде із Чорнобильської АЕС до міста Славутича. Нею на роботу їздять працівники станції.
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На оприлюднених кадрах можна побачити масштаби пожежі та з якою силою горить ліс у Чорнобильській зоні відчуження.
Зауважимо, що у мережі також опублікували відео, на якому можна побачити, як пожежа вплинула на тваринний світ Зони відчуження. Зокрема, у ролику показано, як від вогню по спалених чорнобильських полях тікають коні Пржевальського. Але сховатися їм немає де, оскільки вся територія вигоріла.
До речі У Чорнобильській зоні, де вирують масштабні пожежі, пішов дощ
Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Станом на 8 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання.
- У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
- Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних. Відомо, що це 27-річний житель Поліського району на Київщині (йому вже вручили підозру) та 37-річний місцевий житель Чорнобильської зони.
- За повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталися 27 пожеж.
- Серед причин пожежі називають як природні, так і те, що міг бути підпал. До останнього можуть бути причетними сталкери. Крім того, суха трава могла загорітися через замикання ліній електропередач.
- Кабмін виділив майже 45 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Гроші підуть на забезпечення необхідними засобами підрозділів рятувальників.
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