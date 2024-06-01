Атака на Львовщину: враг целился по энергетической инфраструктуре, есть травмированные
Источник:МВС
Россия в ночь на 1 июня массированно атаковала Украину. В частности, под ударом оказалась и Львовская область.
Ранее сообщали, что на Львовщине работали силы противовоздушной обороны. Стало известно, что враг ударил по энергетическим и гражданским объектам.
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Есть пострадавшие
ГСЧС оперативно ликвидировала все пожары на объектах критической инфраструктуры. На Львовщине в результате атаки травмы получили 4 человека.
Кроме этого, глава МВД Игорь Клименко отметил, что на Харьковщине враг ударил по базе отдыха. Говорится об атаке на Балаклею. Также на Днепропетровщине FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены 4 человека, среди которых ребенок.
Основными целями России во время этой массированной атаки были энергетические объекты. В частности, в ДТЭК сообщили, что враг ударил по 2 теплоэлектростанциям.
На Полтавщине ночью слышали взрывы
- Филипп Пронин, глава Полтавской ОВА, рассказал, что ночью оккупанты атаковали регион и в пределах области несколько раз могли слышать звуки взрывов.
- По его словам, по воздушным целям отработали силы противовоздушной обороны, поэтому попаданий в регионе не было. В общем, Россия запустила ночью 53 ракеты различных типов и 47 ударных дронов.
- К счастью, обошлось без пострадавших.