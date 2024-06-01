Атака на Львовщину: враг целился по энергетической инфраструктуре, есть травмированные

Россия в ночь на 1 июня массированно атаковала Украину. В частности, под ударом оказалась и Львовская область.

Ранее сообщали, что на Львовщине работали силы противовоздушной обороны. Стало известно, что враг ударил по энергетическим и гражданским объектам.

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Есть пострадавшие

ГСЧС оперативно ликвидировала все пожары на объектах критической инфраструктуры. На Львовщине в результате атаки травмы получили 4 человека.

Кроме этого, глава МВД Игорь Клименко отметил, что на Харьковщине враг ударил по базе отдыха. Говорится об атаке на Балаклею. Также на Днепропетровщине FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены 4 человека, среди которых ребенок.

Основными целями России во время этой массированной атаки были энергетические объекты. В частности, в ДТЭК сообщили, что враг ударил по 2 теплоэлектростанциям.

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