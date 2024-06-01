Враг ударил по Балаклее: среди пострадавших – 8 детей и беременная

Россия в ночь на 1 июня массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом оказалась также Балаклея в Харьковской области.

Россия в ночь на 1 июня поднимала стратегическую авиацию. Враг ударил по Балаклее, есть раненые.

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Что известно о пострадавших

Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадали 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них – одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

В результате удара возник пожар.

У всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс,

– говорится в сообщении.

В городской военной администрации Балаклеи отметили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Враг атаковал различные регионы Украины. В частности, ракеты долетели аж до Закарпатской области.

Кроме этого, взрывы слышали в Запорожье и Винницкой области. Известно, что в Запорожье Россия ударила по объекту инфраструктуры. Там есть разрушения.

Россия ударила по Запорожью