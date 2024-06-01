Враг ударил по Балаклее: среди пострадавших – 8 детей и беременная
Источник:Балаклейская ГВА
Россия в ночь на 1 июня массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом оказалась также Балаклея в Харьковской области.
Россия в ночь на 1 июня поднимала стратегическую авиацию. Враг ударил по Балаклее, есть раненые.
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Что известно о пострадавших
Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадали 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них – одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.
В результате удара возник пожар.
У всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс,
– говорится в сообщении.
В городской военной администрации Балаклеи отметили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Враг атаковал различные регионы Украины. В частности, ракеты долетели аж до Закарпатской области.
Кроме этого, взрывы слышали в Запорожье и Винницкой области. Известно, что в Запорожье Россия ударила по объекту инфраструктуры. Там есть разрушения.
Россия ударила по Запорожью
- В ночь на 1 июня в Запорожье раздавались взрывы. Впоследствии в Запорожской ОВА рассказали о последствиях вражеского обстрела.
- Враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что есть разрушения. В частности, повреждены более 20 жилых домов и учреждения социальной сферы. К счастью, обошлось без пострадавших.
- В патрульной полиции Запорожской области сообщили, что движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто. Объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица (улица Сергея Тюленина – улица Сичи – улица Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.