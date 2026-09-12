Россия провела атаку на Украину с помощью различных дронов и ракет: как сработала ПВО и были ли попадания

В ночь на 12 сентября Россия осуществила атаку на Украину баллистическими, крылатыми и авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили большинство средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Сколько воздушных целей уничтожила ПВО?

По данным военных, противник применил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 8 крылатых ракет "Калибр", 6 управляемых авиаракет Х-59/69, а также 129 ударных БПЛА типов "Шахед", S8000 "Бандероль" и дронов-имитаторов.

По состоянию на 08:30 подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп уничтожили:

6 крылатых ракет "Калибр";

1 ракету S8000 "Бандероль";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

101 вражеский БПЛА различных типов.

В результате обстрела зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 20 точках, а падение обломков сбитых целей – в 4 точках. Основным направлением российского террора стала Одесская область.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– подчеркнули военные.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!



Как сработала ПВО / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в Одесской области в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки пострадали как минимум 16 человек, среди них – пятимесячный ребенок. В регионе повреждены жилые дома и газопроводы, а один из многоквартирных домов получил значительные разрушения. На местах ударов работают экстренные службы и оперативные штабы, которые ликвидируют последствия атаки.

Под удар также попал Кривой Рог. В результате российской атаки на город пострадали три человека – двое мужчин с серьезными ранениями находятся в больнице. К сожалению, известно о погибшем. В городе повреждены промышленное предприятие, пять многоквартирных домов, медицинское учреждение, три учебных заведения и объекты бизнеса, а утром для пострадавших.

Ночью российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего погибли два человека, еще четверо получили травмы. Вражеские удары повредили жилые дома, на местах работают спасатели, медики и коммунальные службы, помогающие пострадавшим и ликвидирующие последствия атаки.

Кроме того, днем ​​11 сентября российские войска атаковали Днепр, в результате чего возник пожар и пострадали 18 человек. Один из раненых, 61-летний мужчина, на следующий день скончался в больнице, еще семеро пострадавших остаются под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести.