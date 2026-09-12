Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки повітряних цілей знищила ППО?

За даними військових, противник застосував балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 8 крилатих ракет "Калібр", 6 керованих авіаракет Х-59/69, а також 129 ударних БпЛА типів "Шахед", S8000 "Бандероль" і дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп знищили:

6 крилатих ракет "Калібр";

1 ракету S8000 "Бандероль";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

101 ворожий БпЛА різних типів.

Унаслідок обстрілу зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 20 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на 4 локаціях. Основним напрямком російського терору стала Одещина.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголосили військові.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!



Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, на Одещині унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки постраждали щонайменше 17 людей, серед них – п'ятимісячна дитина. У регіоні пошкоджені житлові будинки та газопроводи, а один із багатоквартирних будинків зазнав значних руйнувань. На місцях ударів працюють екстрені служби та оперативні штаби, які ліквідовують наслідки атаки.

Під удар також потрапив Кривий Ріг. Унаслідок російської атаки на місто постраждали троє людей – двоє чоловіків із серйозними пораненнями перебувають у лікарні. На жаль, відомо про загиблого. У місті пошкоджені промислове підприємство, п'ять багатоквартирних будинків, медзаклад, три заклади освіти та об'єкти бізнесу, а зранку для постраждалих.

Уночі російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє людей, ще четверо отримали травми. Ворожі удари пошкодили житлові будинки, на місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки атаки.

Крім того, удень 11 вересня російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа та постраждали 18 людей. Один із поранених, 61-річний чоловік, наступного дня помер у лікарні, ще семеро постраждалих залишаються під наглядом медиків у стані середньої тяжкості.