Ночью россияне нанесли комбинированный массированный удар: сколько ракет запустили и уничтожили

Россия ночью выпустила по нашему государству крылатые ракеты разных типов. В Воздушных силах рассказали утром, сколько вражеских целей удалось уничтожить.

В ночь на вторник, 15 августа, с 04:00 в большинстве областей нашего государства было неспокойно. Захватчики запускали ракеты с территории своего террористического государства и акватории Черного моря. Однако украинская ПВО тоже не дремала.

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Какие ракеты ликвидировала ПВО

Собственно, Воздушными силами зафиксированы пуски 28 крылатых ракет разных типов:

4 ракеты типа Х-22 оккупанты выпустили из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, которые базируются на аэродромах в Сольце и Шайковке.

оккупанты выпустили из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, которые базируются на аэродромах в Сольце и Шайковке. 20 ракет типа Х-101/Х-555 – из 11 самолетов стратегической авиации, которые базируются на аэродромах в Энгельсе и Оленегорске;

– из 11 самолетов стратегической авиации, которые базируются на аэродромах в Энгельсе и Оленегорске; 4 ракеты типа "Калибр" – из фрегата из акватории Черного моря, что в районе Ялты в оккупированном Крыму.

Итак, нашей системе противовоздушной обороны удалось уничтожить 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр".

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

– подытожили в Воздушных силах.

В то же время в Днепропетровском областном совете уточнили, что ПВО сбила 7 ракет именно над Днепропетровщиной.

Кроме того, в ВСУ отметили, что зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет типов С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Последствия массированной атаки

Из-за этого удара вспыхнул пожар на одном из промышленных предприятий Днепра. Известно о двух раненых – 70-летнем мужчине и 59-летней женщине. Мужчину уже госпитализировали, а женщина будет лечиться амбулаторно.

Вместе с тем во время этого удара было попадание по домам во Львове на улицах Патона и Каховской. Также в одном из гипермаркетов обвалился потолок и в городе было повреждено немало транспортных средств.

Взрывы были и в Луцке ночью. Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в промышленное предприятие – на место происшествия сразу выехали все соответствующие службы. Было известно как минимум о двух пострадавших.