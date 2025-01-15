Главное о массированной атаке 15 января: где прогремели взрывы, какие последствия

Россия 15 января атакует Украину. С ночи оккупационная армия терроризировала дронами, а на рассвете – запустила различные типы ракет.

Какие области оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших – сообщает 24 Канал.

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