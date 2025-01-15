Главное о массированной атаке 15 января: где прогремели взрывы, какие последствия
Россия 15 января атакует Украину. С ночи оккупационная армия терроризировала дронами, а на рассвете – запустила различные типы ракет.
Какие области оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших – сообщает 24 Канал.
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Главное об атаке 15 января
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне в очередной раз наносят террористические удары по энергетике. Он также сообщил, что из-за массированной атаки начали вводить превентивные меры и ограничивать электропотребление. Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения, Во время массированной атаки взрывы прозвучали в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. На Прикарпатье, как сообщил городской голова, прилетов не зафиксировано, однако в регионе работает ПВО. Часть крылатых ракет враг направил в Черкасскую область. Так, вблизи Черкасс и в окрестностях города работали системы и средства ПВО. В Харькове прогремела серия мощных взрывов. Первые ракеты зафиксировали на Харьковщине. Враг атакует прифронтовой регион баллистическим вооружением. Кроме того, Россия запустила крылатые ракеты с разных направлений. В 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который расположен в Мурманской области. По данным мониторов, враг также делал пуски ракет "Калибр" и с самолетов ТУ-22М3. В воздух враг поднял и МиГ-31К – носитель "Кинжала", однако пуски не осуществлял. В ночь на 15 января российские захватчики атаковали Украину ударными дронами. Под ударом оказались различные области. Уже на рассвете враг запустил ракеты различных типов по территории Украины.
Галущенко прокомментировал атаку
– написал Галущенко.
Россия ночью терроризировала "Шахедами"
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне в очередной раз наносят террористические удары по энергетике.
Он также сообщил, что из-за массированной атаки начали вводить превентивные меры и ограничивать электропотребление.
Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения,
Во время массированной атаки взрывы прозвучали в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. На Прикарпатье, как сообщил городской голова, прилетов не зафиксировано, однако в регионе работает ПВО.
Часть крылатых ракет враг направил в Черкасскую область. Так, вблизи Черкасс и в окрестностях города работали системы и средства ПВО.
В Харькове прогремела серия мощных взрывов.
Первые ракеты зафиксировали на Харьковщине. Враг атакует прифронтовой регион баллистическим вооружением.
Кроме того, Россия запустила крылатые ракеты с разных направлений.
В 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который расположен в Мурманской области.
По данным мониторов, враг также делал пуски ракет "Калибр" и с самолетов ТУ-22М3. В воздух враг поднял и МиГ-31К – носитель "Кинжала", однако пуски не осуществлял.
В ночь на 15 января российские захватчики атаковали Украину ударными дронами. Под ударом оказались различные области.
Уже на рассвете враг запустил ракеты различных типов по территории Украины.