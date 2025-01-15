Главное о массированной атаке 15 января: где прогремели взрывы, какие последствия

15 января 2025, 07:10
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Автор: Анжелика Байбак

Россия 15 января атакует Украину. С ночи оккупационная армия терроризировала дронами, а на рассвете – запустила различные типы ракет.

Какие области оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших – сообщает 24 Канал.

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Главное об атаке 15 января

08:03, 15 января

Галущенко прокомментировал атаку

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне в очередной раз наносят террористические удары по энергетике.

Он также сообщил, что из-за массированной атаки начали вводить превентивные меры и ограничивать электропотребление.

Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения,
– написал Галущенко.

07:50, 15 января

Во время массированной атаки взрывы прозвучали в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. На Прикарпатье, как сообщил городской голова, прилетов не зафиксировано, однако в регионе работает ПВО.

07:05, 15 января

Часть крылатых ракет враг направил в Черкасскую область. Так, вблизи Черкасс и в окрестностях города работали системы и средства ПВО.

06:09, 15 января

В Харькове прогремела серия мощных взрывов.

06:04, 15 января

Первые ракеты зафиксировали на Харьковщине. Враг атакует прифронтовой регион баллистическим вооружением.

Кроме того, Россия запустила крылатые ракеты с разных направлений.

06:02, 15 января

В 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья", который расположен в Мурманской области.

По данным мониторов, враг также делал пуски ракет "Калибр" и с самолетов ТУ-22М3. В воздух враг поднял и МиГ-31К – носитель "Кинжала", однако пуски не осуществлял.
 

06:00, 15 января

Россия ночью терроризировала "Шахедами"

В ночь на 15 января российские захватчики атаковали Украину ударными дронами. Под ударом оказались различные области.

Уже на рассвете враг запустил ракеты различных типов по территории Украины.