В России цинично прокомментировали массированную атаку на Киев

В ночь на 17 июня враг выпустил по Украине почти 500 средств воздушного нападения. Основной удар противник направил на Киев. В столице разрушено несколько жилых домов, сотни людей ранены, есть многочисленные жертвы.

Количество погибших киевлян в результате вражеского удара может возрасти, ведь по состоянию на 13:00 на разных локациях в столице продолжаются поисково-спасательные работы, передает 24 Канал.

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"Высокоточный удар"

Между тем вражеское минобороны в утреннем отчете цинично солгало о том, что российские военные наносили удары по военным объектам. Многоэтажки, детские сады, железная дорога – что именно из этого перечня приняли оккупанты за объекты ВПК неизвестно.

Так, захватчики похвастались, что ночью был "нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье".

Цель ударов достигнута. Все предназначенные объекты поражены,

– заявили военные преступники.

К слову, президент Зеленский призвал США и Европу отреагировать на российский террор, так, как должно это делать цивилизованное общество реагирует на террористов. Глава государства подчеркнул, что глава Кремля обстреливает Украину только потому, что ему позволяют это делать. "Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", – заявил политик.