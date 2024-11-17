Не существует никаких теорий заговора, – ЦПД о том, почему россияне долго массированно не били по энергетике

Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами 17 ноября. Агрессор в очередной раз массированно ударил по энергетике. Введены экстренные отключения света. В СНБО уже отреагировали на вражескую атаку.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отверг конспирологические теории о якобы каких-то "тайных переговорах". Об этом сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Из-за массированной атаки на энергосистему в Украине ввели отключение света

Массированная атака по Украине 17 ноября

Руководитель ЦПД отметил, что ряд конспирологов распространяли информацию о якобы каких-то "тайных переговорах", мол, "россияне не бьют по энергетике".

Мы же в течение месяца говорили, что у врага накоплены ракеты для обстрела. Не существует никаких теорий заговора, есть исключительно сухой расчет,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Также лейтенант констатировал, агрессор накапливал ракеты для зимних обстрелов, не тратил их и работал дешевыми "Шахедами".

Враг не собирался отказываться от ударов по инфраструктуре. Украина готовилась к этому. В любом случае держите кулаки за ПВО,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

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Добавим, министр энергетики рассказал, что 17 ноября россияне массированно атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Поэтому оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Герман Галущенко подчеркнул: "Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Свет победит!".

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