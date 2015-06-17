Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах
В ночь на 17 июня Россия в очередной раз цинично осуществила комбинированную атаку по Украине. Под основным ударом ракет и "Шахедов" был Киев, также россияне атаковали Одессу и Запорожье.
Что известно о ночном вражеском обстреле и какие последствия удара в разных регионах – читайте в материале 24 Канала.
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Комбинированная атака 17 июня
Воздушная тревога в Киеве продолжалась 8 часов 59 минут. В результате атаки в Соломенском районе Киева получили повреждения общежития Киевского авиационного института. Там зафиксировано попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывной волной повредило окна. Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается. По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек. Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города. Мэр отметил, что сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели. Однако, по предварительной информации, погибли 14 человек. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей, По его словам, поисково-спасательные работы могут продолжаться минимум сутки. В ночь на 17 июня россияне били по Киеву дронами и ракетами. Под ударом были 27 локаций в столице. Особенно громко было в Соломенском районе. По предварительной информации от КГВА, там разрушениям подверглись по меньшей мере две многоэтажки. В одной из них возник пожар, который удалось локализовать. В другой – разрушены конструкции. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что речь идет о разрушении целого подъезда жилого дома в Соломенском районе. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться люди. Серия взрывов в Одессе прогремела после 04:30. По состоянию на 06:30 в медицинские учреждения госпитализировали 13 человек. В то же время председатель ОВА Олег Кипер отметил, что под завалами еще могут находиться люди. К сожалению, в Одессе зафиксированы разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. В частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобного. Иван Федоров сообщил, что агрессор нанес по Запорожью не менее 4 ударов. В результате атаки была повреждена многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Также изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе. К счастью, обошлось без пострадавших. Председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Вышгородском районе ранена 55-летняя женщина (1970 год рождения). Также здесь поврежден частный дом. В нем выбиты окна.
Во время атаки пострадали общежития Киевского авиационного института
В Одессе Россия ударила по инклюзивному центру
В Киеве 14 погибших и более 50 пострадавших
Ракета прошла девять этажей, МВД
– добавил он.
Под основным ударом был Киев
"Шахеды" массированно атаковали Одессу
Какие последствия атаки на Запорожье
Киевщина была под ударом ракет и "Шахедов"
У Броварском районе произошло возгорание крыши частного дома. К тому же загорелась хозяйственная постройка на территории предприятия.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась 8 часов 59 минут.
В результате атаки в Соломенском районе Киева получили повреждения общежития Киевского авиационного института.
Там зафиксировано попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывной волной повредило окна.
Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается. По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек. Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города.
Мэр отметил, что сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели. Однако, по предварительной информации, погибли 14 человек.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.
Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей,
По его словам, поисково-спасательные работы могут продолжаться минимум сутки.
В ночь на 17 июня россияне били по Киеву дронами и ракетами. Под ударом были 27 локаций в столице.
Особенно громко было в Соломенском районе. По предварительной информации от КГВА, там разрушениям подверглись по меньшей мере две многоэтажки. В одной из них возник пожар, который удалось локализовать. В другой – разрушены конструкции.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что речь идет о разрушении целого подъезда жилого дома в Соломенском районе. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться люди.
Серия взрывов в Одессе прогремела после 04:30. По состоянию на 06:30 в медицинские учреждения госпитализировали 13 человек.
В то же время председатель ОВА Олег Кипер отметил, что под завалами еще могут находиться люди.
К сожалению, в Одессе зафиксированы разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. В частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобного.
Иван Федоров сообщил, что агрессор нанес по Запорожью не менее 4 ударов.
В результате атаки была повреждена многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Также изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Вышгородском районе ранена 55-летняя женщина (1970 год рождения). Также здесь поврежден частный дом. В нем выбиты окна.