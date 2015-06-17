Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах

В ночь на 17 июня Россия в очередной раз цинично осуществила комбинированную атаку по Украине. Под основным ударом ракет и "Шахедов" был Киев, также россияне атаковали Одессу и Запорожье.

Что известно о ночном вражеском обстреле и какие последствия удара в разных регионах – читайте в материале 24 Канала.

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Комбинированная атака 17 июня