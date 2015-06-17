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24 Канал Новости Украины Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах
17 июня, 08:50
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Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах

Полина Буянова

В ночь на 17 июня Россия в очередной раз цинично осуществила комбинированную атаку по Украине. Под основным ударом ракет и "Шахедов" был Киев, также россияне атаковали Одессу и Запорожье.

Что известно о ночном вражеском обстреле и какие последствия удара в разных регионах – читайте в материале 24 Канала.

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Комбинированная атака 17 июня

 

08:47, 17 июня

Воздушная тревога в Киеве продолжалась 8 часов 59 минут.

08:45, 17 июня

Во время атаки пострадали общежития Киевского авиационного института

В результате атаки в Соломенском районе Киева получили повреждения общежития Киевского авиационного института.

Там зафиксировано попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывной волной повредило окна.

08:35, 17 июня

В Одессе Россия ударила по инклюзивному центру

В Одессе зафиксировано попадание в инклюзивный центр – место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития.

К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Последствия атаки в Одессе / Фото: Геннадий Труханов

08:32, 17 июня

В Киеве 14 погибших и более 50 пострадавших

Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается. По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек. Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города.

Мэр отметил, что сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели. Однако, по предварительной информации, погибли 14 человек.

08:28, 17 июня

Ракета прошла девять этажей, МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей, 
– добавил он.

По его словам, поисково-спасательные работы могут продолжаться минимум сутки.

Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе / Фото: Сергей Мовенко

08:23, 17 июня

Под основным ударом был Киев

В ночь на 17 июня россияне били по Киеву дронами и ракетами. Под ударом были 27 локаций в столице.

Особенно громко было в Соломенском районе. По предварительной информации от КГВА, там разрушениям подверглись по меньшей мере две многоэтажки. В одной из них возник пожар, который удалось локализовать. В другой – разрушены конструкции.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что речь идет о разрушении целого подъезда жилого дома в Соломенском районе. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться люди.

08:16, 17 июня

"Шахеды" массированно атаковали Одессу

Серия взрывов в Одессе прогремела после 04:30. По состоянию на 06:30 в медицинские учреждения госпитализировали 13 человек.

В то же время председатель ОВА Олег Кипер отметил, что под завалами еще могут находиться люди.

К сожалению, в Одессе зафиксированы разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. В частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобного.

08:13, 17 июня

Какие последствия атаки на Запорожье

Иван Федоров сообщил, что агрессор нанес по Запорожью не менее 4 ударов.

В результате атаки была повреждена многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Также изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

08:08, 17 июня

Киевщина была под ударом ракет и "Шахедов"

Председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Вышгородском районе ранена 55-летняя женщина (1970 год рождения). Также здесь поврежден частный дом. В нем выбиты окна.

У Броварском районе произошло возгорание крыши частного дома. К тому же загорелась хозяйственная постройка на территории предприятия.