Опять приплели Старобельск: Россия цинично оправдалась за ночной массированный удар

В ночь на 2 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на украинские города. Оккупанты утверждают, что нанесли этот удар в ответ на якобы атаки Киева по гражданской инфраструктуре.

На самом деле, это откровенная и циничная ложь, ведь Силы обороны атакуют исключительно объекты, которые обслуживают путинский режим и его преступную армию.

Как в России объяснили новую массированную атаку на Украину?

В отчете российского минобороны говорится, что массированный удар по Украине был нанесен в ответ за атаку на оккупированный Старобельск 22 мая. Оккупанты уверяют, что тогда в результате дроновых ударов по местному колледжу погиб 21 человек и еще более 40 человек получили ранения.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ночной удар – ответ на другие "террористические атаки по гражданской инфраструктуре".

Обратите внимание! В украинском Генштабе ранее опровергли заявление россиян о якобы ударе по колледжу. Там объяснили, под ударом был и один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.

Напомним, что массированную атаку на Киев 24 мая россияне тоже оправдали местью за так называемый удар по колледжу в Старобельске.

Чем и по чему била Россия ночью 2 июня?

В ночь на 2 июня Россия атаковала Украину 729 дронами и ракетами. Наибольшее количество вражеских снарядов летело на Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Полтавскую область. По состоянию на 08:30 Силы обороны обезвредили 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника.

Россияне убеждают, что ночью атаковали предприятия, которые изготавливали военную продукцию, а также аэродромы. Между тем стало известно, что в Днепре растет количество погибших в результате вражеского обстрела жилых домов. Из-под завалов, в частности, достали тела детей 3 и 8 лет.

В Киеве повреждены по меньшей мере 9 многоэтажных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания. В столице погибли 6 человек, несколько десятков пострадали, среди них – маленькие дети.