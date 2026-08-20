"Удар высокоточным оружием": россияне цинично оправдали массированную атаку на Киев и область

В ночь на 20 августа Киевская область и столица Украины подверглись массированному комбинированному обстрелу. В результате удара погибли 12 человек, десятки получили ранения. Повреждены, в частности, жилые дома и больница. При этом россияне упорно заявляют о поражении исключительно военных и транспортно-логистических объектов.

О "успешном поражении объектов ВПК" сообщило вражеское Минобороны.

Как Россия оправдала удар по Киеву и области?

Оборонное ведомство страны-агрессора традиционно закрывает глаза на жертвы среди населения и повреждения гражданской инфраструктуры.

По мнению россиян, их военные, мол, "нанесли массированный удар высокоточным оружием" якобы по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области.

По данным Минобороны России, под ударом якобы находились компании по производству дронов.

Что известно о последствиях атаки?

В ночь на 20 августа по Киеву и Киевской области летели, в частности, "Калибры" и баллистические ракеты. В результате удара были повреждены жилые дома, медицинские учреждения и промышленные объекты.

В Соломенском районе столицы в результате попаданий и падения обломков частично разрушены верхние этажи девятиэтажного дома и поврежден пятиэтажный дом. Также пострадали здания школы и детской больницы. Атака унесла жизни как минимум 12 человек в Киеве.

Еще один человек погиб в Броварском районе Киевской области. Всего известно о примерно 33 пострадавших. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. В настоящее время они продолжают работать над ликвидацией последствий обстрела в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Кроме того, на территории Броварского района произошли аварийные отключения электроснабжения. Частично пропало электричество и в некоторых районах Киева.