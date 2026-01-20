Подвергает мир ядерной опасности: Сибига призвал изгнать Россию из МАГАТЭ

В ночь на 20 января Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Под основным ударом снова находились энергетические объекты. Андрей Сибига призвал МАГАТЭ к решительным действиям.

Из-за российских атак украинские ядерные объекты, в частности Чернобыльская и другие АЭС, могут потерять питание. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

Смотрите также Экстренные отключения света: в каких регионах они продлятся дольше всего

Какой реакции Украина ждет от МАГАТЭ на российские массированные атаки?

Министр отметил, что оккупанты намеренно разрушают подстанции, ставя под угрозу ядерную безопасность. Таким образом агрессор шантажирует Украину и мир, требуя подчиниться.

Он добавил, что Украина усиливает сотрудничество с МАГАТЭ и призывает изгнать Россию из Совета директоров организации.

Напомним, что ранее украинская разведка раскрыла циничные намерения врага. Там рассказали, что Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские тотально оказались без света и тепла. По состоянию на середину января 2025 года Россия осуществила разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

К слову, утром после массированной атаки МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Однако в Минэнерго эту информацию опровергли. Там подчеркнули: Чернобыльская АЭС остается запитанной несмотря на атаки.

Какова ситуация в украинской энергетике?