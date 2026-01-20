Подвергает мир ядерной опасности: Сибига призвал изгнать Россию из МАГАТЭ
- Андрей Сибига призвал МАГАТЭ к решительным действиям из-за российских массированных обстрелов, которые угрожают ядерной безопасности в Украине.
- Украина призывает изгнать Россию из Совета директоров организации.
В ночь на 20 января Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Под основным ударом снова находились энергетические объекты. Андрей Сибига призвал МАГАТЭ к решительным действиям.
Из-за российских атак украинские ядерные объекты, в частности Чернобыльская и другие АЭС, могут потерять питание. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.
Какой реакции Украина ждет от МАГАТЭ на российские массированные атаки?
Министр отметил, что оккупанты намеренно разрушают подстанции, ставя под угрозу ядерную безопасность. Таким образом агрессор шантажирует Украину и мир, требуя подчиниться.
Он добавил, что Украина усиливает сотрудничество с МАГАТЭ и призывает изгнать Россию из Совета директоров организации.
Напомним, что ранее украинская разведка раскрыла циничные намерения врага. Там рассказали, что Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские тотально оказались без света и тепла. По состоянию на середину января 2025 года Россия осуществила разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.
К слову, утром после массированной атаки МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Однако в Минэнерго эту информацию опровергли. Там подчеркнули: Чернобыльская АЭС остается запитанной несмотря на атаки.
Какова ситуация в украинской энергетике?
В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в городе Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.
Самой сложной остается ситуация в Киеве. Из-за морозов растет нагрузка на энергосистему. Графики там не действуют.
Как и в предыдущие недели, экстренные отключения сохраняются в Одесской области.
В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.
В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.
Из-за российских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.