Враг попал по энергетике и учебному заведению, есть раненые: что известно об атаке 22 июня

В ночь на 22 июня россияне нанесли по Украине удары ракетами и "Шахедами". К сожалению, есть попадания в нескольких регионах. Также не обошлось без раненых.

В общем оккупанты выпустили по нашей стране 29 воздушных целей. Все, что известно о ночной атаке 22 июня, читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты применили ракеты различных типов

В Воздушных силах отметили, что ракетно-авиационный обстрел был сосредоточен на объектах критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Для атаки враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также "Шахеды".

В общем оккупанты использовали 16 ракет различных типов и 13 ударных БпЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская область России);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из оккупированного Крыма);

4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

13 "Шахедов" (их запускали из российского Приморско-Ахтарска и оккупированной Балаклавы в Крыму).

Силам ПВО удалось сбить 25 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 13 ударных беспилотников.

В Ивано-Франковске россияне попали по учебному заведению

Председатель ОВА Светлана Онищук сообщила, что враг попал в учебное заведение в Ивано-Франковске. В результате этого разрушено несколько корпусов и другие здания. Прилегающие дома также получили повреждения.

У ГСЧС сообщили, что в результате попадания по учебному заведению образовалась воронка 20 квадратных метров и вспыхнул пожар, который уже удалось потушить.

Кроме этого, поврежден легковой автомобиль.

Мэр города Руслан Марцинкив добавил, что повреждения получил и детский сад.

Также в регионе есть повреждения жилых домов в одной из общин области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Местные власти заявили, что выплатит людям компенсации за выбитые окна.

Последствия атаки на Ивано-Франковщине: фото ГСЧС, Руслан Марцинкив

На Львовщине под атакой оказалась энергетика

Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне попали ракетой по объекту критической энергетической инфраструктуры в области. Он добавил, что информации о пострадавших не поступало, а о масштабах разрушений он сообщит позже.

Известно пока, что на месте возник пожар, который длился несколько часов.

Пожар удалось потушить. Привлекали 67 пожарных и 12 единиц спецтехники,

– написал Козицкий около 08:30 утра.

В Запорожье ранены 2 энергетика

Председатель ОГА Иван Федоров рассказал, что враг попал в объект энергетической инфраструктуры в области. Там произошел пожар и есть повреждения.

В Укрэнерго сообщили, что в результате атаки ранены два энергетика. Их госпитализировали в больницу.

На Волыни горел жилой дом

Ночью на Волыни работала ПВО. У ГСЧС сообщили, что в результате падения обломков случились 2 пожара - горела хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе.

Последствия атаки на Волынь: фото ГСЧС

К счастью, никто не пострадал. Мэр Луцка заявил, что городской совет поможет восстановить поврежденный дом.