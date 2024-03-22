Оккупанты били по критическим объектам инфраструктуры: где зафиксированы попадания и повреждения

Утром 22 марта российские войска нанесли циничный массированный ракетный удар по Украине. Удары преимущественно были направлены на энергетическую инфраструктуру.

Российские силы пытались вызвать серьезный сбой в украинской энергетической системе. Во многих городах были повреждены объекты, которые производят, передают и распределяют электроэнергию. О последствиях массированного ракетного обстрела, – читайте в материале 24 Канала.

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Харьковская область

Оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города Харькова. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Вследствие этого город фактически оказался без электроснабжения, и все экстренные службы уже взялись за работу.

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о проблемах с водоснабжением из-за обесточивания насосных подстанций в городе.

Он добавил, что утром электротранспорт не будет работать, а перевозки будут осуществляться автобусами по схеме блэкаута.

Запорожская область

12 ракетных ударов нанесены по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что по предварительным данным, два дома частного сектора разрушены, еще 7 домов повреждены. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС, сообщает Укргидроэнерго. Сейчас продолжается пожар на станции. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине контролируемая.

Днепропетровская область

Серия взрывов прогремела в Днепре, что привело к отключению света в некоторых районах города.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска осуществили комбинированную атаку на город "шахедами" и ракетами. По его словам, были поражены объекты критической инфраструктуры.

Позже чиновник добавил, что в связи с атакой в Кривом Роге введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры будут переведены на генераторы.

Хмельницкая область

Мэр города Александр Симчишин заявил, что в результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, а также жилые дома.

В результате удара есть жертвы и раненые среди мирных жителей. По предварительным данным, есть раненые, к сожалению, один человек погиб. Спасательные работы продолжаются.

Также известно, что в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и соседних селах возникли проблемы с электроснабжением.

Городской глава Шепетовки сообщил, что в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают над восстановлением электро и водоснабжения. Жертв нет.

Школы и садики переведены на дистанционный режим,

– отметил он.

Винницкая область

Винницкая область также стала мишенью для российских дронов и ракет.

В результате один из объектов инфраструктуры получил повреждения. В Ладыжине Винницкой области из-за обстрелов временно прекращено электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение.

Городской глава Ладыжина, Коломиец, сообщил о попадании в критические объекты инфраструктуры в городе.

Львовская область

Во Львовской области объявлялась воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед".

Эта атака привела к разрушениям в регионе. Согласно сообщению от Львовской областной военной администрации, во время тревоги один из беспилотников оккупантов задел объект энергетической инфраструктуры на территории Стрыйщины.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье произошел ряд взрывов в результате атаки вражеских сил, которая осуществлялась как с помощью дронов-камикадзе, так и ракет.

Эта атака повлекла повреждение объектов критической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек пострадал.

К счастью, пока нет перебоев с электроснабжением в области. Спасатели ГСЧС работают на месте взрывов для обеспечения безопасности и ликвидации последствий.

Николаевская область

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что 22 марта, в 05:10 в Николаевском районе в результате вражеской атаки повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.

Подробная информация уточняется. Пострадавших нет.

Одесская область

Объекты энергетики Одесской области были атакованы "Шахедами". Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Кировоградская область

В Кировоградской ОГА сообщили, что в области есть повреждения хозяйственной постройки. Энергетики вынуждены ввести график аварийных отключений света.