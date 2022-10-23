Атака по энергетической инфраструктуре: что происходит в Ровненской области и где не будет света

Российские оккупанты 22 октября нанесли массированный удар по Западу Украины. На Ровненщине постепенно приходят в себя от очередной террористической атаки захватчиков.

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал о возобновлении работы поврежденных объектов после вражеской атаки 22 октября. Он обратился к местным жителям с призывом экономить электроэнергию.

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В Ровненской области будут выключать свет

Коваль рассказал, что повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с ракетными ударами, уже были устранены. Однако поставки электроэнергии по графику будут продолжаться.

Это вынужденный шаг. Поэтому буду информировать о плановых веерных отключениях электроснабжения потребителей Ровненской области в разрезе теробщин,

– заметил глава ОВА.

Он добавил, что с 18:00 до 22:00 23 октября возможны временные отключения света во всех 64 территориальных общинах Ровненской области.

"Ровнооблэнерго в ручном режиме будет сбалансировать подачу питания в зависимости от перегрузок в каждой отдельной общине. Друзья, наличие электроснабжения сейчас зависит от каждого из нас. Призываю всех к сознательному потреблению электроэнергии и к энергосбережению", – подытожил Коваль.

В свою очередь городской голова Ровно Александр Третяк напомнил местным жителям, что после 18:00 следует выключить все вывески.

"Предприниматели, бизнес, прошу, будьте сознательными и поддержите энергетическую стабильность города. За невыполнение решения комиссии ТЭБ и ЧС будем принимать меры по каждому случаю отдельно! Отмечаю, что только в единстве мы сможем пройти этот сложный период!", – отметил Третяк.

Он рассказал, что также в Ровно выключат уличное освещение. В связи с перебоями в энергоснабжении мэр поручил КП "Горсвет" не включать его 23 октября.

"Вчера мы выключили его после 22:00 и до утра. Сейчас вынуждены полностью отказаться от освещения. Пожалуйста, учтите это во время движения по городу в темное время суток", – призвал Третяк.

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Кратко об атаках 22 октября

Утром 22 октября в сети появился ряд сообщений о вражеских ударах по разным городам. В частности, оккупанты атаковали Волынь, Ровненщину, Хмельнитчину, Кировоградщину и Одесчину.

Украинским военным удалось уничтожить 18 российских ракет. К этому привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильно-огневые группы.

В Укрэнерго рассказали, что захватчики снова ударили по энергетической системе Украины. Масштабы разрушений могут быть больше, чем последствия предварительной массированной атаки 10 – 12 октября.

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