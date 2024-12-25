Циничный вражеский террор на Рождество: главное об атаке России 25 декабря

06:20, 25 декабря

С 24 декабря Россия атакует Украину дронами-камикадзе. Враг запустил беспилотники днем ранее, около 13:15 и атакует ими до сих пор.

Ночью 25 декабря в 01:36 Воздушные силы сообщили о взлете вражеской стратегической авиации. Около 05:13 также стало известно о пусках крылатых ракет типа "Калибр".