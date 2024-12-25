Ракетная атака по Днепру: что известно о последствиях российского террора на Рождество

В среду, 25 декабря, россияне снова атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, враг атаковал Днепр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Заметим, ранее он сообщил, что в регионе из-за атаки на энергообъекты погиб человек.

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Что известно об атаке на Днепр 25 декабря

Сергей Лысак сообщил, что в Днепре специалисты обследуют атакованные утром россиянами территории. Уже есть предварительные результаты.

В Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Окна побиты в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники укротили огонь,

– указал глава ОВА.

Рядом с людьми находятся представители всех служб и благотворители. Жертвы атаки получают необходимые материалы, чтобы временно закрыть повреждения.

"Даже в светлые праздничные дни враг шлет на Украину свою тьму. Врывается в мирные города и села ракетами. Убивает наших людей!", – отмечает Лысак.

Последствия российской атаки на Днепр сегодня / Фото ОВА

Чиновник указывает, что уже третий год Рождество украинского народа омрачено войной. Однако украинцы выстоят и победят.