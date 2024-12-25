Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Зауважимо, раніше він повідомив, що в регіоні через атаку на енергооб'єкти загинула людина.

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Що відомо про атаку на Дніпро 25 грудня

Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі фахівці обстежують атаковані зранку росіянами території. Вже є попередні результати.

У Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Вікна побиті у дев'ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники приборкали вогонь,

– вказав глава ОВА.

Поруч з людьми перебувають представники всіх служб і благодійники. Жертви атаки отримують необхідні матеріали, аби тимчасово закрити пошкодження.

"Навіть у світлі святкові дні ворог шле на Україну свою темряву. Вривається у мирні міста й села ракетами. Вбиває наших людей!", – наголошує Лисак.

Наслідки російської атаки на Дніпро сьогодні / фото ОВА

Посадовець вказує, що вже третій рік Різдво українського народу затьмарене війною. Проте українці вистоять і переможуть.