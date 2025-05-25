Россия использовала Х-22 после длительного перерыва: Игнат назвал особенности ракеты
- В ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, используя ракету Х-22.
- Воздушную атаку отражали зенитные ракетные группы, истребители F-16 и Mirage, но перехватить баллистические ракеты не удалось.
- Рекордное количество дронов "Шахед" свидетельствует об увеличении производства ударных дронов и имитаторов в России.
В ночь на 25 мая враг применил много разного оружия против нашего государства. Комбинированная атака включала и пуск ракеты Х-22.
Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Баллистику сбить не удалось
Игнат подчеркнул: трудно комментировать две массированные атаки подряд, особенно в то время, когда происходят шаги к миру, в частности обмен пленными. Удары были циничные и варварские, погибли дети.
Россия использует различные средства воздушного нападения. В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которую раньше часто применяли. Потом была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-22М3 запустил такую ракету. 950 килограммов ее боевая часть,
– рассказал военный.
Особенности ракеты Х-22 – ее применение по авианосным группам и допустимая неточность в радиусе поражения, которая составляет 600 метров.
Воздушную атаку отражали зенитные ракетные группы, истребители F-16 и Mirage. К сожалению, перехватить баллистические ракеты не удалось.
Рекордное количество "Шахедов", которые летели по Украине, свидетельствует: Россия наращивает производство как ударных дронов, так и имитаторов. За ночь попадания были в 22 локациях.