Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Балістику збити не вдалося

Ігнат підкреслив: важко коментувати дві масовані атаки поспіль, особливо в той час, коли відбуваються кроки до миру, зокрема обмін полоненими. Удари були цинічні та варварські, загинули діти.

Росія використовує різні засоби повітряного нападу. Зокрема, сьогодні була застосована ракета Х-22, яку раніше часто застосовували. Потім була якась пауза, і сьогодні ми бачимо, що літак Ту-22М3 запустив таку ракету. 950 кілограмів її бойова частина,

– розповів військовий.

Особливості ракети Х-22 – її застосування по авіаносних групах і допустима неточність у радіусі ураження, яка становить 600 метрів.

Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні групи, винищувачі F-16 і Mirage. На жаль, перехопити балістичні ракети не вдалося.

Рекордна кількість "Шахедів", які летіли по Україні, свідчить: Росія нарощує виробництво як ударних дронів, так і імітаторів. За ніч влучання були у 22 локаціях.