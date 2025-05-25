На Киевщине возросло количество погибших и пострадавших в результате массированной атаки

Ночью 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. В Киевской области есть значительные разрушения и жертвы.

В результате ночной массированной атаки на Киевскую область погибли 4 человека, 16 получили ранения, среди них – 3 детей, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие жертвы и разрушения в Киевской области

Обуховский район, село Долина – пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

Фастовский район, село Мархаловка – 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.

Бучанский район, пгт Макаров – 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

Белоцерковский район, село Чмировка – 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.

Белая Церковь – обломками БПЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).

Броварской район – пожары в 2 складских зданиях.

Отметим, что жертвы в результате атаки есть и в других украинских регионах. Так, в Николаеве дрон попал в жилой дом. Там погиб 77-летний мужчина, 5 человек ранены. На Хмельччине разрушения получила гражданская инфраструктура, погибли четыре человека.