Попытка поднять в воздух все, что есть, – авиаэксперт разобрал атаку по Украине

Россия долгое время накапливала средства, чтобы нанести такой массированный удар. Он был большим, комбинированным и состоялся с использованием значительного количества крылатых ракет и "Шахедов".

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что это была сложная, комбинированная атака. Россия очень долго готовилась к обстрелу, поэтому не стоит связывать его с желанием мести за Курск.

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Как можно предотвратить обстрелы

"Массированный удар был попыткой максимально задействовать все, что только можно поднять в воздух. Самолеты были максимально нагружены. Часть из них перебазировалась, чтобы загрузить, а затем запустить ракеты", – рассказал Анатолий Храпчинский.

Россия активно использует ракеты Х-69, которые могут летать на расстояние до 500 километров. Большинство из них удалось перехватить. Это объясняется наличием в Украине авиации, которая может обезвреживать такие цели.

Для того, чтобы усложнить возможность применения типов оружия, которые мы видели во время массированного обстрела, 100-километровая зона на границе должна быть вообще без оружия, 500-километровая без тактического вооружения, а 1000-километровая – без стратегического,

– подчеркнул авиаэксперт.

Поэтому создание "серой зоны", чтобы защититься от ударов – является важной целью в войне. К тому же стоит понимать, что Россия долго накапливала ресурсы. Например, в 2022 году страна-агрессор могла выпускать столько ракет с интервалом в неделю.

Какие особенности атаки России

Очевидной целью россиян была энергетика. Враг не может воевать с военными, поэтому воюет с гражданским населением. Так пытается создать коллапс и оказать психологическое давление на общество.

Особенностью атаки было то, что большинство обстрелов происходили в дневное время. Это также можно объяснить попыткой повлиять на украинцев. Кроме этого, некоторые средства поражения могут летать только днем из-за отсутствия определенных компонентов, которые Россия не может достать,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Россия делает ставку на количество, а не на качество. Не увидев результатов от "Шахедов", она сосредоточилась на нагрузке противовоздушной обороны, а не на определении целей. Главным для страны-агрессора является нанести любой удар.