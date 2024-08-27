Авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, що це була складна, комбінована атака. Росія дуже довго готувалася до обстрілу, тому не варто пов'язувати його з бажанням помсти за Курськ.

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Як можна запобігти обстрілам

"Масований удар був спробою максимально залучити все, що тільки можна підійняти в повітря. Літаки були максимально навантажені. Частина з них перебазовувалася, щоб завантажити, а потім запустити ракети", – розповів Анатолій Храпчинський.

Росія активно використовує ракети Х-69, які можуть літати на відстань до 500 кілометрів. Більшість з них вдалося перехопити. Це пояснюється наявністю в України авіації, яка може знешкоджувати такі цілі.

Для того, щоб ускладнити можливість застосування типів зброї, які ми бачили під час масованого обстрілу, 100-кілометрова зона на прикордонні має бути взагалі без зброї, 500-кілометрова без тактичного озброєння, а 1000-кілометрова – без стратегічного,

– підкреслив авіаексперт.

Тому створення "сірої зони", щоб захиститися від ударів – є важливою ціллю у війні. До того ж варто розуміти, що Росія довго накопичувала ресурси. Наприклад, у 2022 році країна-агресорка могла випускати стільки ракет з інтервалом у тиждень.

Які особливості атаки Росії

Очевидною ціллю росіян була енергетика. Ворог не може воювати з військовими, тому воює з цивільним населенням. Так намагається створити колапс і чинити психологічний тиск на суспільство.

Особливістю атаки було те, що більшість обстрілів відбувалися в денний час. Це також можна пояснити спробою вплинути на українців. Крім цього, деякі засоби ураження можуть літати лише вдень через відсутність певних компонентів, які Росія не може дістати,

– додав Анатолій Храпчинський.

Росія робить ставку на кількість, а не на якість. Не побачивши результатів від "Шахедів", вона зосередилась на навантаженні протиповітряної оборони, а не на визначенні цілей. Головним для країни-агресорки є завдати будь-якого удару.